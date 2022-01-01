Sarıgül taksicilerle sohbet edip dertlerini dinledi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül yeni yılın ilk gününde ilk olarak taksici esnafını ziyaret etti. Taksici esnafının sorularını yanıtlayan Sarıgül, İstanbul'da yeni taksiye ihtiyacın olduğunu belirtti. Taksicileri ziyaretin ardından Sarıgül, kurmaylarıyla yemekte bir araya geldi.

“İstanbul'da yeni taksiye ihtiyaç var, ancak paranın taksi esnafına eşit olarak dağıtılması şart”

Taksici esnafıyla sohbet eden Mustafa Sarıgül, “Gerçeği senden duymak istiyoruz” diyerek taksicilerin sıkıntılarını sordu. Sarıgül'ün sorusuna taksici, “Taksilerin düzelebilmesi için 5 bin tane taksi çıkartsın, ama bunu da plaka sahiplerine versin. İstanbul trafiğinin açılmadan bu işler düzelmez, ana arterlerdeki park sistemini kaldırılması lazım” diye cevap verdi. Taksicinin düşünceleri sonrasında konuşan Sarıgül, “İstanbul'da şu anda yurttaşlarımız taksi bulmakta zorlanıyor, bu doğru bir olay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi vermek istediği plakalarda son derece haklıdır. Ama bütün taksici esnafımızın talebi, buradan gelecek olan rakam taksi esnafına eşit olarak dağıtılması lazım ki, hakkaniyet ve adalet duygusu yerini bulsun” dedi.

“Akaryakıta zamlarla taksici esnafımız rızkını kazanmakta zorlanıyor”

Akaryakıta yapılan zamlarla ilgili taksicinin sorusuna cevaplayan Sarıgül, “Dövizi aşağıya indirdik diye iddialar var. Döviz aşağı inmiyor, çünkü mazotun fiyatı, etin, ekmeğin fiyatı yükseliyor. Bunlar olduğu süreçte yurttaşlarımız ne yazık ki mutsuz. Her şeye bakıyoruz, zam geliyor. Bu gün yine akaryakıta zam geldi. Bu zamla birlikte taksici esnafımız çoluğunun çocuğunun rızkını kazanmakta zorlanıyor” diye konuştu.

Taksicileri ziyaretin ardından yemekte kurmaylarıyla bir araya gelen Sarıgül, yeni yılla ilgili mesajı vererek, “Bu yıl değişimin yılı olacağını ve tüm kurmayların Anadolu'yu karış karış gezeceğini” söyledi.