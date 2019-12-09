Sarıgül ve Çakır ailelerinin mutlu günü

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ile Revna Çakır dün akşam düzenlenen törenle evlendi.

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül ile iş adamı Dursun Çakır'ın kızı Revna Çakır dün akşam düzenlenen görkemli törenle dünya evine girdi. Sarıgül ailesini bu mutlu gününde dostları ve yakınları yalnız bırakmadı. Özel bir otelin balo salonunda düzenlenen törene iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı.