Şarika Uluslararası Ödülü adaylık son başvuru tarihi uzatıldı

Bu sene 4'üncüsü düzenlenen ve kazananın 136 bin dolar ödül alacağı Şarika Uluslararası Ödülü (SIARA) için adaylık süresinin tarihi 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

Şarika merkezli küresel insani yardım kuruluşu Big Heart Foundation (TBHF) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ortaklığı ile bu sene 4'üncüsü düzenlenen ve kazananın 136 bin dolar ödül alacağı Şarika Uluslararası Ödülü (SIARA) için adaylık süresinin 31 Aralık'a kadar uzatıldığı açıklandı. Yapılan bilgilendirmeye göre bu sene MENA, Asya ve Afrika ülkelerinden adayları kabul edecek. BAE Yüksek Kurulu Üyesi ve Şarika Emiri Şeyh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi ile eşi TBHF Başkanı ve UNHCR Mülteci Çocuklar Savunucusu Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi tarafından desteklenen SIARA için ödülü için Afrika ve Asya genelindeki insani yardım kuruluşlardan gelen çok sayıda istek ve başvuru üzerine organizatörler son başvuru tarihini uzattı. TBHF kuruluşundan bu yana ilk defa bu yıl başvuruları doğrudan kendi web sitesi tbhf.ae üzerinden alacak.

TBHF Direktörü Mariam Al Hammadi, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Yerel insani yardım kuruluşları çalışmaları sırasında çok çeşitli ve ürkütücü zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Çoğu zaman krizden etkilenenleri destekleme, korunmalarını sağlama ve onları ev sahipliği yapan toplumlara entegre etme konusunda ön safhalarda yer almaktadırlar. Bu ödül aracılığıyla, mültecilere sağlık hizmeti, eğitim ve daha iyi yaşam olanakları gibi acil yardım ve sürdürülebilir hizmetler sağlamak da dahil olmak üzere, bu kuruluşların mültecilerin ihtiyaçlarını karşılama becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz."

SIARA'nın değerlendirme kriterleri; yardım ve sosyal hizmetler sağlama konusundaki yenilikçi uygulamaları ve mekanizmaları gözetmesi gerektiği, en çok etkilenen alanlara küresel çapta dikkat çeken ve acil ihtiyaç sahiplerini önceliklendirmesi gerektiği olarak açıklandı.

Ayrıca, yapılan bilgilendirmede; para ödülü TBHF tarafından yapılan özel bir katkı olacağı vakfa yapılan herhangi bir bağış niteliğinde olmadığının altı çizildi.