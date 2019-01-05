Sarıkamış Şehitlerini anmak için Beykoz'dan yola çıktılar

Beykozlular Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılında “Şehitler Anısına Beyaz Adımlar” sloganıyla harekatta donarak şehit olan 90 bin askeri anmak için Kars-Sarıkamış'a yola çıktı.

Şehitlere vefa için, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen anma etkinliklerine her yıl iştirak eden Beykoz Belediyesi, 104'üncü yıl anma etkinliklerine 15 otobüs ve 700 kişilik kafileyle katılıyor.

Beykoz Belediyesi önünde toplanan kafile, “Şehitler Anısına Beyaz Adımlar” sloganıyla, yola çıkarken kafile, 6 Ocak Pazar günü yapılacak yürüyüş ve anma etkinliklerine de katılacak. Aralarında sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, muhtarlar ve 7'den 70'e ilçe sakinlerinin yer aldığı kafile Allahuekber Dağları'nda yapılacak yürüyüşte, donarak şehit olan askerlerimizi dualarla yad edecek.

“10 senedir gelenek oldu”

Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Salim Öztürk, bu etkinliğin 10 senedir gerçekleştiğini belirterek, “Şühedamızın yüz yıl önce yaşadığı olayları yaşamak, görmek en azından ve en önemlisi şühedanın hatıralarını yaşatmak. 10 yıl önce başkanımızın başlatmış olduğu, ilk zamanlar bir otobüstü ama bu yıl 15 araçla gidiyoruz. Gençlerimiz özellikle Çanakkale ruhu ile başlayan, son dönemlerde 15 Temmuz'un vermiş olduğu duygularla buna ilginin artmasına sebep oldu. Yarın 15 otobüsümüz orada olacaklar, o yürüyüşe katılacaklar, o duygusallığı yaşayacaklar” dedi.