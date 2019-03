Sarıyer Başkanı Genç'ten ‘İmar Barışı'na başvurdu' iddialarına yanıt

CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan adayı Şükrü Genç, kendi adına İmar Barışı'na başvurduğu iddialarını yanıtladı. Vatandaşlara “İmar Barışı'na girmeyin” diye bir şey söylemediklerini ve şartlara göre değerlendirme yaptıklarını ifade eden Genç, “Sen sorunu ancak imar barışıyla çözebilirsin dediğimiz insanlar gibi bizim belediyemizin Bahçeköy'de kız yurdu olarak kullandığı bina için müracaat ettik İmar Barışı'na” dedi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerine devam eden CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan adayı Şükrü Genç, ilçedeki mülkiyet sorunuyla ilgili çözümün yine kendisinde olduğunu söyledi. Geride kalan 10 yılda önemli bir mesafe kat ettiklerini ifade eden Genç, sosyal medyada çıkan “Şükrü Başkan İmar Barışı'na milleti sokmadı kendisi kullandı” iddialarını da yalanladı. İmar Barışı'yla ilgili şartları ayrı ayrı değerlendirdiklerini belirten Genç, şartlara göre vatandaşlara yanıt verdiklerini söyledi.

“Kimine dedik senin çözümün imar barışı, kimisine de dedik ki boşuna para verme”

Yaşanan mülkiyet ve tapu sorununu kendinden başka kimsenin çözemeyeceğini söyleyen CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, “Ben size 2009'da burada bir takım sözler verdim. Bu sözleri verirken de bir planlama yapacağız ve bu planlamayla bu problemlerin tamamını çözeceğiz dedim. Evelallah bu güne kadar hemen hemen tamamını çözdük. Bir tane şey kaldı mülkiyet ve tapu meselesi. Onu da benden başka kimse çözemez. Onu da çözeceğim. Bu güne kadar 10 yıllık zaman içerisinde her türlü sıkıntıya girdik ama özellikle size, özellikle halkıma, özellikle sokaktaki insana hiç ihanet etmedim ve hiç de yalan söylemedim. Yalan makineleri çalışıyor. İmar Barışı'yla ilgili biz demişiz ki ‘İmar Barışı'na girmeyin'. Hayır. Her sokakta, her caddede şartları değerlendirdik. Kimine dedik ki senin çözümün İmar Barışı'yla kimisine de dedik ki boşuna para verme bu bütünüyle çözülecek. Biz çıkan yasayı devletin bir kurumu olarak vatandaştan, yurttaştan, halktan yana kullanmak üzere yola çıktık. Esas amacımız, düşüncemiz, rüyamız da bu” dedi.

“Belediyemizin Bahçeköy'de kız yurdu olarak kullandığı bina için müracaat ettik”

Sosyal medyada çıkan kendi adına İmar Barışı'na başvurduğu iddialarını da yalanlayan Başkan adayı Genç, "'Efendim bu Şükrü Başkan İmar Barışı'na milleti sokmadı kendisi kullandı' diye bir ibare kullandılar. Tövbe billah. Evet, söylediğimiz gibi sen sorunu ancak İmar Barışı'yla çözebilirsin dediğimiz insanlar gibi bizim belediyemizin Bahçeköy'de kız yurdu olarak kullandığımız bina için müracaat ettik İmar Barışı'na. Belediyeye ait bir mülkün imzasını kimin atması lazım? Meclisin yetkilendirdiği, sizlerin yetki verdiğiniz belediye başkanı atması lazım. Bunu tutup oradan çevirip yapan da kendi çevrendekilere de yazık” diye konuştu.