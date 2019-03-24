Sarıyer Belediye Başkanı Genç'e hemşehrilerinden tam destek

Davul zurna ile karşılanan Başkan Genç, “2009'da bana ‘Git Şebinkarahisar'da keçi güt' dediler. Ben çobanlık yaptım ama dünyanın en iyi projelerini yapabilecek de bir mühendis olarak yetiştim” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde hemşehrilerinin düzenlediği geceye katıldı. Yaklaşık bin 200 kişinin katıldığı gecede coşkulu kalabalık tarafından davul zurna ve havai fişeklerle karşılanan Genç, duygusal anlar yaşadı. Salonu hıncahınç dolduran vatandaşların sevgisi karşısında Başkan Genç'in gözleri doldu. Etkinlikte Şükrü Genç'in hayatını anlatan kısa bir belgesel de gösterildi. Kendi yetiştirdikleri evlatlarına sahip çıkacaklarını söyleyen Şebinkarahisarlılar, Şükrü Genç'e destek sözü verdi.

“Bina, yol, asfalt yapılabilir ama en zoru gönül yapmak”

Hemşehrilerinin sevgisi karşısında duygusal anlar yaşayan CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve başkan adayı Şükrü Genç, “Ben insanlarımın sevgisini örnek aldım. Oradan buradan okuyarak değil yaşayarak, kaval çalarak, horon oynayarak, çobanlık yaparak. 2009'da memlekete döndüm. O insanlarımla kucaklaştım teker teker. Bana ne dediler biliyor musunuz? ‘Kardeşim sen Şebinkarahisar'dan çıkmışsın Sarıyer'de belediye başkanlığı mı yapacaksın. Git orada keçi güt' dediler. Ben keçi güttüm. Bu benim için bir şeref. Hiçbir şekilde utanılacak bir durum değil. Ben çobanlık yaptım ama dünyanın en iyi projelerini yapabilecek de bir mühendis olarak yetiştim. Eğer bu devlet benim yetişmeme her bir kuruşuna kadar destek vermişse beni okutmuşsa, ben tüm insanlığa katkı sunmalıydım ama adamlığı hiç unutmamalıydım. Bina, yol, asfalt yapılabilir, çok büyük projeler yapabiliriz ama en zoru gönül yapmak” dedi.