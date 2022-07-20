Sarıyer Belediyesi işçileri grevlerinin 16'ncı gününde

Sarıyer Belediyesi işçilerinin maaşlarına enflasyon oranında zam yapılması talebiyle başlattıkları grevlerinin 16'ncı günü geride kaldı. Genel İş Sendikası İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan, "Bundan sonra yapılacak eylem, etkinlik ve hizmetlerin aksamasından Sarıyer Belediye işçileri sorumlu olmayacaktır. Tek sorumlu Sarıyer Belediyesi yönetimi olacaktır" dedi.

Sarıyer Belediyesi işçileri, maaşlarına enflasyon oranında zam yapılması talebiyle başlattıkları grevlerinin 16'ncı gününde yeniden toplandı. DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası öncülüğünde belediye binası önünde toplanan işçiler, slogan atıp davullu zurnalı türküler söyleyip halay çekti. Sarıyer Belediyesi çalışanlarına Beşiktaş, Şişli, Kadıköy gibi ilçelerin belediye çalışanları da destek verdi.

Basın açıklaması yapan Genel İş Sendikası İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan, "Genel İş Sendikamız ve Sarıyer Belediye Başkanlığı arasında 19 Ocak 2022 tarihinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başladık. Bizler yaklaşık olarak 6 aylık toplu iş sözleşmemizi masada bitirmek için tüm iyi niyetimizi sergiledik. Ekonomik maddeler günün gelişen ekonomik koşullarına uygun teklifler sunduk. Bizler TÜİK ve bağımsız kuruluşların açıkladığı enflasyon oranını bildiğimiz halde, Sarıyer Belediyesi yönetimine, almakta olduğumuz günlük ücretlerimize yüzde 40 oranında zam yapılmasını teklif ettik. Belediye yönetimi ise tarafımızdan sunulan bu oranı kabul etti. Fakat bir gün sonra bu teklifi geri çekerek yüzde 20 gibi komik, gerçekliği olmayan oranı kabul etmemizi istemiştir" dedi.

"Sarıyer Belediyesi yönetimi bu çaba ve gayretimizi, emeğimizi, alın terimizi hiçe saymaktadır"

Pehlivan konuşmasının devamında, "Tarafımıza verilen teklifler enflasyonun altına çekilmiştir. Sarıyer Belediyesi tarafından teklif edilen yüzde 20'lik oranın yaşanan hayat pahalılığı karşısında gerçekliği yansıtmamaktadır. Bizler Sarıyer halkına yerel tüm hizmetleri sunarken, Sarıyer halkının oylarıyla seçilen ve bu hizmetleri Sarıyer halkına götürmekle yükümlü Sarıyer Belediyesi yönetimi bu çaba ve gayretimizi, emeğimizi, alın terimizi hiçe saymaktadır" şeklinde konuştu.

"Bu grev alın terimizin karşılığını alma, çocuklarımıza aş ve ekmek götürme, günlük zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılamak için yapılan grevdir''

"Sarıyer Belediyesi işçileri olarak, bayram tatilini burada çocuklarımızla geçirdik. Fakat bayram tatilinde sizlerin günlük yaşamını zorlaştırmamak adına hiçbir eylem ve etkinlik yapmadık" diyen Pehlivan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugünden sonra belediye yönetiminin aynı tavrı göstermemesi, bizleri görmezden gelmeye devam etmesi, sorunun masada çözülmesi için sendika olarak gösterdiğimiz iyi niyet, çaba ve gayrete karşılık vermemesi halinde eylem ve etkinliklerimiz her geçen gün yükselerek devam edecektir. Sarıyer halkını belediye işçilerine yardım etmeye çağırıyoruz. Bundan sonra yapılacak etkinlik ve hizmetlerin aksamasından Sarıyer Belediyesi işçileri sorumlu olmayacaktır. Tek sorumlu Sarıyer Belediyesi Yönetimi olacaktır. Bu grev alın terimizin karşılığını alma, çocuklarımıza aş ve ekmek götürme, günlük zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılamak için yapılan grevdir. Bu makul talebimizi karşılanacağına ve kazanacağımıza inanıyoruz."