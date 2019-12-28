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Sarıyer Çayırbaşı Tüneli girişinde istinat duvarı yıkıldı: Yol trafiğe kapatıldı

İSTANBUL (İHA) – Sarıyer’de aşırı yağış sonrası Çayırbaşı Tüneli girişinde bulunan istinat duvarı yıkıldı.

İSTANBUL (İHA) – Sarıyer'de aşırı yağış sonrası Çayırbaşı Tüneli girişinde bulunan istinat duvarı yıkıldı. Bir süre trafiğe kapatılan yol belediye ekiplerinin çalışmaları sonucu yeniden açıldı.


Olay, saat 20.30 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Tüneli Maslak istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan aşırı yağış nedeniyle yol kenarında bulunan istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla birlikte yaşanan toprak kayması nedeniyle cadde toprak altında kalırken, bir araçta zarar gördü.


Yolda bulunan sürücüler, istinat duvarının yıkıldığını görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri toprak olan yolda güvenli bir şekilde çalışmalar yapılması için, Maslak yönünde giden trafiğe kapattı. Ekiplerin yıkılan istinat duvarını ve yoldaki toprakları kaldırmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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