İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıyer Kısırkaya plajında Off-Road cipi takla attı

Sarıyer Kısırkaya plajında Off-Road yapan bir cipin, yüksek bir yamacı çıkarken takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 16.30 sıralarında Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plaj içerisinde Off-Road yapan bir cip sürücüsü, yüksek bir yamaca tırmanmaya çalıştığı sırada kontrolü kaybederek takla attı. Araç içerisinde bulunan iki kişi aracın ters dönmesi sonucu yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 sağlık ve polisi arayarak durumu bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, kurtarma ekipleri takla atan aracı olay yerinden kaldırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.