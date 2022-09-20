İhlas Haber Ajansı

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Sarıyer Tünel'de kaza: 1 yaralı

Sarıyer Tünel’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı.

Sarıyer Tünel'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı. Kaza sonucu bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.



Olay, saat 17.00 sıralarında Sarıyer Tünel'de meydana geldi. İddiaya göre, 26 HF 418 plakalı hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tünelde takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu tünelde uzun kuyruk oluştu. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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