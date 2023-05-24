Sarıyer Yenimahallespor'un gözü BAL'da

Sarıyer Yenimahallespor gözünü Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) dikti. Boğaz temsilcisi, SAL play-off grubunda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Sarıyer Yenimahallespor, BAL'da mücadele etmeyi amaçlıyor. Bu hafta oynayacakları Beşyüzevler müsabakasını final maçı olarak gören Sarıyer Yenimahallespor'da Başkan Emre Yaldız, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Yaldız, yaptığı açıklamada, “Başarılı bir sezon geçiriyoruz. Teknik heyet ve futbolcularımıza güvenimiz sonsuz. Her maçımız final. Sarıyer semtinin desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz. Üst üste aldığımız şampiyonluklara bir yenisini daha ekleyeceğiz. Yolun sonu mutlu bitecek. İnşallah Sarıyer'imizi BAL'da temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.