Sarıyer'de 3 gecekondu alevlere teslim oldu

Sarıyer'deki bir gecekonduda elektrik kontağından çıkan yangın bitişikte bulunan diğer 2 gecekonduya sirayet etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 3 gecekonduda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Sarıyer Rumeli Hisar 4. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın kısa sürede bitişikte bulunan diğer 2 gecekonduya da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangında 3 gecekonduda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.