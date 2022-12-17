Sarıyer'de 430 özel harekatçının katılımıyla yıl sonu tatbikatı düzenleniyor

Ekipler, arazi taramasında Türk Bayrağı açarak renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de 430 polisin katılımıyla tatbikat düzenliyor. Tatbikat çerçevesinde araziye bırakılan personeller arazi taraması, helikopter eşliğinde hava destekli arama tarama, polis helikopterinin hedefi tespit etmesi çalışmaları gerçekleştiriyor. Tatbikata, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Havacılık Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü, Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu ekipleri katıldı. Ekipler skorsky tipi helikopterle iniş yaparak arazi taraması yaptı. Polisler daha sonra gölden zodyak bot ile gözetleme ve tespit atışı gerçekleştirdi.

Arazide kırmızı beyaz sis bombası atan polisler, daha sonra Türk bayrağı açtı.