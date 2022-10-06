İhlas Haber Ajansı

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Sarıyer'de 6. kattan düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı

Sarıyer’de sabah erken saatlerinde meydana gelen olayda 6 katlı özel bir kız öğrenci yurdunun terasından düşerek demir korkuluklara saplanan yabancı uyruklu genç kız feci şekilde hayatını kaybetmişti.

Sarıyer'de sabah erken saatlerinde meydana gelen olayda 6 katlı özel bir kız öğrenci yurdunun terasından düşerek demir korkuluklara saplanan yabancı uyruklu genç kız feci şekilde hayatını kaybetmişti. Genç kızın hayatını kaybetmeden önce öğrenci yurdunun içerisinde dolaştığı anlara ilişkin son görüntüleri ortaya çıktı.


Sabah erken saatlerde Sarıyer Ayazağa'da bulunan 6 katlı özel bir kız öğrenci yurdunda meydana gelen olayda, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık öğrencisi Maha Ibrahim Omar (24) bilinmeyen bir nedenle yurdun teras katından aşağı düşmüş, yurdun demir korkuluklarına saplanan Somali uyruklu genç kız feci şekilde can vermişti.



Düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı


Üniversite öğrencisi 24 yaşındaki genç kızın hayatını kaybetmeden önce yurt içerisindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın, yurt içerisinde dolaştığı ardından asansöre binerek kantin katına çıktığı görülüyor.

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