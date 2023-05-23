Sarıyer'de 8 milyon TL'lik araç kazaya karıştı: 1 yaralı

Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 8 milyon TL civarlarındaki lüks araç, ticari araçla çarpıştı. Kaza sonrası ticari araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza saat 14.00 sıralarında Sarıyer İstinye Mahallesi Katar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerem Kaya'nın kullandığı 8 milyon TL civarlarındaki 34 KK 449 plakalı lüks araç, seyir halindeyken ara sokağa girmeye çalışan Erkan Kaya'nın kullandığı 34 ENK 394 plakalı ticari araçla çarpıştı. Kaza sonrası ticari araç sürücüsü Erkan Kaya araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Erkan Kaya'yı bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erkan Kaya'ya daha sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, kaza yapan araçlar olay yerine gelen çekiciyle bulundukları yerden kaldırılırdı.

Polis kaza ilgili inceleme başlattı.