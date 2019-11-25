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Sarıyer'de akaryakıt tankerinin altında feci ölüm

Sarıyer’de bir bankanın önüne gelen sürücü, çalışır vaziyetteki akaryakıt tankerinin altına tamir için girdiği esnada aracın şaftına kapılarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Sarıyer'de bir bankanın önüne gelen sürücü, çalışır vaziyetteki akaryakıt tankerinin altına tamir için girdiği esnada aracın şaftına kapılarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olaya şahit olan vatandaşlar şok geçirirken, polis aracın altında bir süre inceleme yaptı.


Olay, saat 12.00 sıralarında Sarıyer Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir bankanın önüne arkadaşıyla birlikte 34 BON 185 plakalı akaryakıt tankeriyle gelen Sertan Demirci(34) bir süre sonra araçtan indi. Arkadaşı bankamatikte işlem yapan Demirci, çalışır vaziyetteki tankerin altına girerek tamir yapmak istedi. Aracın altına giren talihsiz adam, dönen şafta kolunu kaptırdı. Olaya şahit olan bankanın görevlisi şahsı kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tankerin altında sıkışan Demirci'yi yaptığı çalışmanın ardından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Vatandaşları şok geçirdiği olay nedeniyle caddenin bir kısmı araç trafiğine kapatıldı.



“Pervane elbisesiyle beraber sıkıştırıp aracın altına yapıştı”


Olay hakkında konuşan esnaf Hasan Solmaz, “2 arkadaşlardı, arabayı park etti. Aracı çalışır vaziyette bıraktılar. Biri bankamatiğe yöneldi. Diğeri de aracın altına girip altına bakmak istedi. Bakarken aracın altında dönen pervane elbisesiyle beraber sıkıştırıp direkt olarak aracın altına yapıştı. Sonra ambulans ve itfaiye çağırdık. Ancak kurtarılamadı, normal yaşlardaydı. Orta yaşlarda iki arkadaştı” dedi.


Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından petrol tankeri çekici yardımıyla emniyet


otoparkına götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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