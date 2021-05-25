Sarıyer'de amatör balıkçılara denetim

Sarıyer'de amatör olta balıkçılığı yapanlara yönelik ortak denetim yapıldı. Balıkçılar, denetim esnasında, mesafe ve maske konusunda uyarılırken, boy limiti altında avlanılan balıklar denize geri bırakıldı.

Sarıyer Tarabya ve Kireçburnu kıyı şeridi arasında amatör kapsamda olta balıkçılığı yapanlara yönelik ortak denetim yapıldı. Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı Deniz Polisleri, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği ekipleri katıldı.

Yapılan bu denetimde İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı doğrultusunda Olta Balıkçılığında pandemi tedbirleri kapsamında; 3 metre mesafe, maske kullanımı ve sigara içilmemesi, temizlik hususlarına dikkat edilmesi hususlarına uygun denetim yapıldı. Tekne ile anonslar gerçekleştirilerek bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 5/2 Amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ hükümlerine istinaden olta balıkçılığı faaliyetinde avlanmış olan balıkların boy, ağırlık, tür ve zaman yasağı açısından kontroller neticesinde boy limiti altında avlanılan balıklar denize iade edildi. Amatör olta balıkçılarına İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan el broşürleri verilerek, bilinçli amatör avcılık hususunda bilgilendirme yapıldı.