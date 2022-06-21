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Sarıyer'de amatör olta balıkçıları ve denizde kaçak midye avcılığı denetimi

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Sarıyer’de amatör olta balıkçıları ve denizde kaçak midye avcılığı üzerine denetim gerçekleştirildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Sarıyer'de amatör olta balıkçıları ve denizde kaçak midye avcılığı üzerine denetim gerçekleştirildi.



İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Sarıyer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zabıta birimleriyle birlikte amatör olta balıkçıları ve denizde kaçak midye avcılığı üzerine denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde amatör balıkçılara denetim ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Denetimler sırasında yasadışı avcılık yoluyla elde edilen 100 kilo midyeye el koydu. Yapılan işlemlerin ardından canlılığını koruyan kara midyeler denize geri bırakıldı.

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