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Sarıyer'de araç yangını

Sarıyer’de seyir halindeki bir araç bilinmeyen nedenle alev aldı.

Sarıyer'de seyir halindeki bir araç bilinmeyen nedenle alev aldı. Bir anda yanmaya başlayan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Olay, Sarıyer Şehit Mithat Yılmaz Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bir anda alev alan aracın sürücüsü hemen aracı kenara çekti. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araç söndürüldü.

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