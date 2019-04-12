Sarıyer'de araca çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Motosiklet sürücüsünün ölümden kıl payı kurtulduğu anlar, benzin istasyonunun kameralarına yansıdı.

Olay, 23 Kasım 2018 tarihinde saat 14.00 sularında Sarıyer Yeniköy'de bulunan bir benzin istasyonunun önünde meydana geldi. Sağ şeritte yavaşça ilerlerken birden sola yönelen bir araca, seyir halinde olan motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü o anlar benzin istasyonunun kameralarına yansıdı.

Otomobil sürücüsünün fark etmediği motosiklet hızla otomobilin ön tarafına çarparak ters döndü. Çarpışmanın ardından hemen aracından inen otomobilin sürücüsü yerde yatan motosiklet sürücüsü Serkan Yorkun'un yanına giderek yardım etmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşlar da kaza sonucu ölümden kıl payı kurtulan Yorkun'un başına giderek ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı.