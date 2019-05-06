Sarıyer'de AVM'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Sarıyer'de bir alışveriş merkezinin kafesinde oturan 1'i kadın 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletli 2 kişi tarafından yapılan saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, Sarıyer Ayazağa'da bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddialara göre, motosikletli 2 şahıs alışveriş merkezinin kafe kısmında oturan 1'i kadın 2 kişiye yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda kurşun yağmuruna tutulan 2 kişiden biri boynundan biri de, ayağından yaralandı. Motosikletli şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri alışveriş merkezinin çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. Yaralı 2 kişi ambulansla hastanelere kaldırıldı.Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.