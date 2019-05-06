İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıyer'de AVM'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Sarıyer’de bir alışveriş merkezinin kafesinde oturan 1’i kadın 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi.

Sarıyer'de bir alışveriş merkezinin kafesinde oturan 1'i kadın 2 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletli 2 kişi tarafından yapılan saldırıda 2 kişi yaralandı.


Olay, Sarıyer Ayazağa'da bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddialara göre, motosikletli 2 şahıs alışveriş merkezinin kafe kısmında oturan 1'i kadın 2 kişiye yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda kurşun yağmuruna tutulan 2 kişiden biri boynundan biri de, ayağından yaralandı. Motosikletli şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri alışveriş merkezinin çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. Yaralı 2 kişi ambulansla hastanelere kaldırıldı.Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.