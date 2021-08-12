Sarıyer'de aynı bölgede 3'üncü orman yangını

Sarıyer'de ormanlık alanda yine yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri ile havadan müdahale edilerek büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Sarıyer Maden Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yine yangın çıktı. Yangın 3 gün üst üste yine saat 16.00 sıralında çıktı. Olay yerine itfaiye ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü helikopterle yangına havadan müdahale etti. Alevler kısa sürede büyümeden söndürüldü. Soğutma alışmaları yapılırken, polis ekipleri de havadan devriye gezdi.