Sarıyer'de başkanlığa Selçuk Kavaloğlu seçildi

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sarıyer Spor Kulübü'nde yapılan olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa Selçuk Kavaloğlu seçildi.

Sarıyer Spor Kulübü Tesisleri'nde yapılan kongreye tek aday olarak giren Kavaloğlu, lacivert-beyazlıların yeni başkanı oldu. Başkan Selçuk Kavaloğlu'nun yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:

"Derya Gülgeç, İsmail Geçim, Salim Kain, Av. Emre Talat, Oğuzkan Yüksel, Mustafa Salepçioğlu, Hakan Dede, H. Murat Demirkıran, Çağrı Meker, Can Ünsalan, Alihan Genç, Sinan Yüksel, Mehmet Mescier, Aydın Yılmaz."