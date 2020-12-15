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Sarıyer'de binanın çatısı alev alev yandı

Sarıyer’de bir binanın asansöründe elektrik kontağında çıkan yangın çatıya sıçradı.

Sarıyer'de bir binanın asansöründe elektrik kontağında çıkan yangın çatıya sıçradı. Binanın çatısının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay Bahçeköy Adnan Menderes Caddesi üzerinde yaşandı. Bir binanın asansöründe elektrik kontağından çıkan yangın çatıya sıçradı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına aldı.


Yangın nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangının meydana geldiği binada neye uğradıklarını şaşıran bina sakinleri, kendilerini sokağa attı. Olay büyümeden kontrol altına alınınca etraftaki vatandaşlar ve bina sakinleri derin bir nefes aldı. Soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

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