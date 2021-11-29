İhlas Haber Ajansı

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Sarıyer'de binanın çatısı park halindeki araçların üzerine düştü

Sarıyer’de şiddetli lodosun etkisiyle yerinden sökülen bir binanın çatısı, sokaktaki araçların üzerine düştü.

Sarıyer'de şiddetli lodosun etkisiyle yerinden sökülen bir binanın çatısı, sokaktaki araçların üzerine düştü.


İstanbul'da gün içerisinde etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle megakentte birçok evin çatısı uçtu. Sarıyer Reşitpaşa'da da akşam saat 20.00 sıralarında bir binanın çatısı uçtu. Çatı sokak içerisinde bulunan 4 aracın üzerine düştü. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

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