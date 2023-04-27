Sarıyer'de bir marketten 40 bin lira değerinde ürün çalan şahıslar kamerada

Sarıyer'de bir markete girerek 40 bin lira değerinde ürün çalan 3 şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay 18 Nisan günü Sarıyer'de bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işyerine gelen M. Ç. İsimli şahıs, camdan olan kapının kırıldığını görünce güvenlik kameralarını inceledi. Kameralarda, 3 şüpheli şahsın markete girmek için cam kapıyı kırdıkları ardından 40 bin lira değerindeki ürünleri çalarak kayıplara karıştıkları görüldü. Bunun üzerine market sahibi ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde güvenlik kameraları detaylı şekilde incelendi. Çalışmaların devamında kimlikleri tespit edilen B.T., K.B., B. G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi. Yaşanan hırsızlık anlarıysa iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahısların rahatlıkla cam kapıyı kırarak içeri girdikleri ve ürünleri çaldıkları görülüyor.