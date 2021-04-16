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Sarıyer'de catering şirketinin çatı katı alev alev yandı

Sarıyer’de 3 katlı catering şirketinin çatı katı katında bacadan kaynaklı yangın çıktı.

Sarıyer'de 3 katlı catering şirketinin çatı katı katında bacadan kaynaklı yangın çıktı. Alev alev yanan çatı katı cep telefonu kamerasına yansırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması havadan görüntülendi.


Sarıyer'de Ferah Evler sokakta bulunan catering şirketine ait 3 katı binanın çatı kartında yangın çıktı. Yangının bacadan kaynaklı çıktı iddia edilirken, içeride bulunan çalışanlarda büyük panik yaşadı. Çalışanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alev alev yanan çatı katı kullanılmaz hale gelirken, ekiplerin çalışması havadan görüntülendi. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.

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