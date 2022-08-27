Sarıyer'de denizde dalgalara kapılarak boğulan baba-oğul Ümraniye'de son yolculuğuna uğurlandı

Sarıyer'de, geçtiğimiz günlerde denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak kayboldu. Boğulan baba denizden çıkarılırken, kaybolan 10 yaşındaki oğlu Burak Can Erbaş'ın arama çalışmaları sonrası cansız bedenine ulaşıldı. 10 yaşındaki Burak Erbaş ve baba Muzaffer Erbaş, Ümraniye Orta Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Ataşehir'den akrabaları ile birlikte denize girmek için Sarıyer Kısırkaya Plajı'na gelen 52 yaşındaki Muzaffer Erbaş ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba geçtiğimiz gün denizden çıkarılırken, kaybolan 10 yaşındaki oğlu Burak Can Erbaş'ın ise yapılan arama kurtarma çalışmaları sonrası dün cansız bedenine ulaşıldı. Baba ve oğul, Ümraniye Orta Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye; Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Erbaş ailesi, sevenleri ve aile dostları katıldı. Öte yandan, 10 yaşındaki Burak Erbaş'ın İnkılap Spor Kulübünde futbol oynadığı öğrenilirken tabuta 10 yaşındaki Burak Erbaş'ın forması konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından cenaze Ümraniye Hekimbaşı mezarlığında defin edildi.