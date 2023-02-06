Sarıyer'de denize düşen genci arama çalışmaları sürüyor

Sarıyer sahilinde dün akşam saatlerinde özçekim yaparken dengesini kaybedip denize düşen Recep Solmaz'ı arama çalışmaları balık adamlarla birlikte devam ediliyor.

Dün saat 21.40 sıralarında Sarıyer ilçesi Rumeli Hisarı'nda 4 arkadaş özçekim çekinmek istemiş, bu sırada Recep Solmaz (25) şiddetli rüzgar ve fırtına sebebiyle dengesini kaybedip denize düşmüştü. Solmaz, dalgalı denizde belli bir süre sonra sürüklenerek gözden kaybolmuş, ardından arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Sahil Güvenlik ekipleri, güvenlik botuyla denizde arama çalışması başlatmıştı.

Sarıyer Sahili didik didik aranıyor

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler bugün de arama faaliyetlerine devam ediyor. Balık adamlar suyun içerisinde Solmaz'ı ararken aynı zamanda karadan da gözlem yapılıyor. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler tekneyle Sarıyer Sahilini didik didik aranıyor. Arama çalışmaları sürüyor.