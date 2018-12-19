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Sarıyer'de dere taştı, sular altında kalan mahalle havadan görüntülendi

Sarıyer Ayazağa’da aşırı yağış nedeniyle dere taştı.

Sarıyer Ayazağa'da aşırı yağış nedeniyle dere taştı. Taşan derenin etkisiyle göle dönen mahalle havadan görüntülendi.


İstanbul'da etkisini gösteren yoğun yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Sarıyer Ayazağa Mahallesinde aşırı yağış nedeniyle dere taştı. Taşan dere dört evi sular altında bıraktı. Yolların göle dönmesi sonucu 6'sı çocuk 12 kişi mahsur kaldı. Evlerini su basan bazı vatandaşlar sinir krizi geçirerek kendini suya attı. Oluşan olumsuz manzara ise havadan görüntülendi.

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