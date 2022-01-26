Sarıyer'de facianın eşiğinden dönüldü

Sarıyer'de buzlanan yolda kontrolden çıkan taksi bir ağaca çarparak durdu. Kaza yapan taksiye, yokuş aşağı kayan başka bir taksi çarparken, her iki araç yol kenarındaki bir ağaç sayesinde aşağıdaki otoparka düşmekten kurtuldu.

Kaza Sarıyer Ferahevler Mahallesi Rüzgargülü Sokak üzerinde saat 11.00'de meydana geldi. İddiaya göre, 34 TKB 89 plakalı taksinin sürücüsü Umut Gökçek, buz tutan yokuşta aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince kayarak bir ağaca çarptı. Kaza yapan Gökçek, yukarıdan gelen başka bir taksiyi uyarmak için araçtan indi. Ancak müşterinin isteğiyle yola devam eden 34 TJD 20 plakalı araç da yolun buzlanması nedeniyle kontrolden çıktı ve kaza yapan 34 TKB 89 plakalı taksiye çarptı. Yol kenarında bulunan ağacın kaza yapan araçları tutmasıyla büyük bir faciadan son anda dönüldü. Araçlar aşağıdaki otoparka düşmekten kurtuldu. Durumu gören vatandaşlar yan tarafta bulunan otoparktaki araçlarını çekti.

Kaza anını anlatan taksi Şoförü Umut Gökçek, “Sokağın başında yolcu almaya geliyordum. Bir bakayım dedim yol nasıl diye ayağımı fenden çekmemek aracın kayması bir oldu. Kapıda açıktı bende yere düştüm araba asılı kaldı. Sonrasında yukarından bu araç geldi. Ona seslendim yukarıya koşa koşa gittim gelme senin olduğun yerden ben kaydım dedim. Arabasında müşteri vardı müşteri ise gitmesini gerektiğini işinin olduğunu söyledi. Sonrasında o arabada kayarak bana çarptı. Böyle müşterilerimiz oluyor işte bazen. Yollarda ise sözde tuzlamaya gelmişler ama yolda herhangi bir tuzlama yok” dedi.