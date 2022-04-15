Sarıyer'de gecekondunun üzerine uçan tır kaldırıldı

Sarıyer'de yokuş aşağı inerken gecekonduların üzerine uçan tonlarca ağırlıktaki tırın tamamı yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından kaldırıldı. Tırın kaldırılması çalışmaları ve ardından ortaya çıkan korkunç manzara dron ile görüntülendi.

Sarıyer Maden Mahallesi Özdereiçi Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana gelen kazada, 34 BV 1304 plakalı inşaat demiri yüklü tır, yokuştan aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gecekonduların üzerine devrilmiş, gecekondularda ağır hasar meydana gelirken, gecekonduda mahsur kalan İbrahim, Ayşe, Rafet, Furkan ve Türkan Tosun ile tırın sürücüsü Remzi Bingöl'ü kurtarmak için çalışma başlatılmıştı. İtfaiye ekiplerince mahsur kaldıkları yerden kurtarılan 5 kişi ve tırın sürücüsü Remzi Bingöl, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından tırın tamamı kaldırıldı

Tırın ve gecekonduların üzerine devrilen demirlerin kaldırılması için itfaiye ekipleri vinçlerle çalışma başlatmış, gecekonduların devrilen yaklaşık 30 ton ağırlığındaki demir, vinçler yardımıyla kaldırılmıştı. Ardından önce tırın dorse kısmı büyük bir dikkatle düştüğü yerden çıkarılmıştı. Çalışmalar sırasında vincin halatı da kopmuştu. Kısa süre sonra çalışmalara yeniden başlanmıştı. Tırın şoför kabininin çıkarılması için çalışma başlatılmıştı. Yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından tırın tamamı ve demir yığını gecekonduların üzerinden kaldırıldı. Tırın kaldırılması ve ardından ortaya çıkan korkunç manzara havadan görüntülendi.