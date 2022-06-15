Sarıyer'de helikopter destekli dev yangın söndürme tatbikatı

Bu çerçevede Sarıyer'de helikopter destekli geniş çaplı yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Farklı noktalarda çıkan yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale edildi.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte muhtemel orman yangınlarına karşı hazırlıklarını bitirdi. Bu çerçevede Sarıyer Ayazağa'da helikopter destekli olarak geniş çaplı bir orman yangını söndürme tatbikatı gerçekleştirdi. Dev tatbikatta 10 teknik personel, 10 orman muhafaza memuru, 100 yangın söndürme işçisi, 10 orman gönüllüsü, 5 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 yangın söndürme helikopteri, 1 haberleşme aracı katıldı. Tatbikatta senaryo gereği orman yangını ihbarı alan ekipler, yangını söndürmeye gitti. Ardından aynı bölgede farklı lokasyonda çıkan ardışık orman yangınları ihbarı alan ekipler, o alanlara da müdahale etti. Tatbikatta yangında yaralanan vatandaş da kurtarıldı. Senaryo gereği çıkan orman yangınlarına hem karadan hem havadan müdahale edildi. Tatbikat sonunda ormanda çıkan ardışık yangınlar tamamen söndürülürken, senaryo gereği sabotaj gerçekleştirip orman yangını çıkaran failler yakalanarak emniyete teslim edildi.

“Personelimizin eğitim çalışmalarını tamamladık”

Gerçekleşen dev tatbikatın ardından açıklama yapan İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, “İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da orman yangınlarına karşı personelimizin eğitim çalışmalarını tamamladık. Eğitimleri uygulama düzeyine çıkardığımız faaliyetleri bugün burada tatbiki bir uygulamayla test etmiş olduk. Bugün yapmış olduğumuz bu tatbikata 10 teknik personel, 10 orman muhafaza memuru, 100 yangın söndürme işçisi ve 10 orman gönüllüsü katılarak ardışık olarak çıkan orman yangınlarına müdahale, yangını çıkaran faillerin yakalanması ayrıca burada yangında zarar gören vatandaşların kurtarılması operasyonu şeklinde senaryo düzenlendi ve gerçekleştirildi. Bu tatbikatta hava aracı olarak da bir adet helikopter kullandık. Hepinizin gördüğü gibi teorik olarak yaptığımız çalışmaları tatbiki olarak gerçekleştirdik. İnşallah her geçen gün daha iyisini yapma gayreti içerisinde olacağız” dedi.