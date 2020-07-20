Sarıyer'de jandarmadan korona virüs denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Sarıyer'de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu lokanta, kahvehane, çay bahçesi gibi işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde bulunan vatandaşların yoğun olarak bulunduğu lokanta, kahvehane, çay bahçesi gibi işletmelerin denetim ve kontrollerini aralıksız olarak sürdürüyor. Bu kapsamda 20 Temmuz'da yaz mevsimi nedeniyle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Sarıyer Rumeli Feneri Mahallesi'nde lokanta, kahvehane, çay bahçesi gibi işletmelerde Jandarma Asayiş Timlerince denetim ve kontroller yapıldı. Yapılan denetimlerde özellikle korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgelerinde belirtilen hususlara vatandaşlar ve işletmeler tarafından uyulup uyulmadığı, sosyal mesafe ve maske kullanımı zorunluluğuna riayet edilip edilmediğine bakıldı.

Sarıyer Rumeli Feneri'ndeki işletmelerde yapılan denetimlerde vatandaşların kurallara uyduğu görüldü.