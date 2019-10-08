İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıyer'de kamyon yan yattı: 1 yaralı

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran yağış kazalara neden olurken, Sarıyer Ayazağa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon yan yattı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran yağış kazalara neden olurken, Sarıyer Ayazağa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon yan yattı. Kazada sürücü yaralandı.


Kaza, saat 06.30 sularında Ayazağa Mahallesi Hadımkoru Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Bülent Kalkan'ın kullandığı 34 DJ 7853 plakalı atık kağıt yüklü kamyon, Çevreyolu kavşağında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.


Kavşakta yan yatan kamyonun sürücüsü Bülent Kalkan hafif şekilde yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, gelen ambulansla Kalkan hastaneye kaldırıldı. Kamyondan fırlayan atık kağıtlar ise yola savruldu. Kaza nedeniyle yolda bir süre aksama meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.