Sarıyer'de kamyonet yokuşta devrildi: 2 yaralı

Beşiktaş'ta yokuşta karşıdan gelen araca yol vermek isterken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği damacana yüklü kamyonet devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Yeni Kaldırım Sokak'ta meydana geldi. Yokuş çıkan kamyonet, karşı yoldan gelen araca yol vermek için geri gitmeye çalıştı. Ancak yokuş aşağı geri şekilde giden kamyonet, kontrolden çıkınca devrildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonet içinde sıkışan sürücüyü ve yanındaki kişiyi kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek önlem aldı. Öte yandan, yola savrulan damacanalar ekipler tarafından kaldırıldı.