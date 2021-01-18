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Sarıyer'de kar yağışında köpekler açlığa terk edildi

İstanbul’da 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı en çok sokak hayvanlarını etkiledi.

İstanbul'da 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı en çok sokak hayvanlarını etkiledi. Sarıyer Fatih ormanlarında aç kalan köpeklerin çaresizlikleri kameralar tarafından görüntülendi.


Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile vatandaşlar tarafından yiyecek de bırakılamayan hayvanlar zor anlar yaşıyor. Sarıyer'de Fatih ormanlarında aç şekilde duran ve adeta unutulan köpeklerin çaresizlikleri kameralar tarafından kaydedebildi.

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