İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sarıyer'de kardeşler arasında silahlı kavga: 1 yaralı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde kardeşler arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde kardeşler arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.



Olay, saat 18.30 sıralarında Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Araba Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, 2 kardeş arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada ağabey Serkan Koçer (45) yanında getirdiği tabanca ile kardeşi İsa Koçer'i (42) bacağından vurdu. Kıraathanedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralan İsa Koçer'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi için Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırdı. Kardeşini vuran Serkan Koçer'de olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Çıkan kavgada darp edildiği anlaşılan Serkan Koçer polis ekipleri tarafından sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.