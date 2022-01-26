İhlas Haber Ajansı

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Sarıyer'de kaza yapan taksilere belediye aracı çarptı

Sarıyer’de buzlanan yolda kaza yapan iki ticari taksiye, belediyenin tuzlama yapan aracı çarptı.

Sarıyer'de buzlanan yolda kaza yapan iki ticari taksiye, belediyenin tuzlama yapan aracı çarptı. Kazada araçlarda hasar oluştu.


Kaza Sarıyer Ferahevler Mahallesi Rüzgargülü Sokak üzerinde saat 11.00'de buzlanan yolda yokuş aşağı kayarak ağaca çarpan ticari taksiye, başka bir ticari taksi çarpmıştı. Kimsenin yaralanmadığı kazanın ardından aynı yerde bir kaza daha meydana geldi. Araçlara tuzlama çalışması yapan Sarıyer Belediyesinin 34 ZR 3955 plakalı kamyonu çarptı. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

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