Sarıyer'de ‘küfür etme' kavgası: 2 yaralı

Sarıyer'de iki grup arasında ‘küfür etme' meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Sarıyer Rumeli Hisarı Mahallesi Hisar Üstü Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oturan bir grubun bağırarak çevredekileri rahatsız ettiği iddia edildi. Arkadaşlarıyla birlikte oturan başka bir grup etrafa bağıran kişiyi ‘Küfür etme' diye uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen grup daha sonra etrafa ‘küfür' etmeye devam etti. Bunun üzerinde her iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonrasında B.K.İ ve kimliği öğrenilemeyen 1 kişi vücuduna aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

Kavganın yaşandığı alana polis ekipleri şerit çekerek olay yerinde çalışma yaptı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çevrede operasyon başlatırken, hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.