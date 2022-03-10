Sarıyer'de lapa lapa kar yağışı

Sarıyer'de etkili olan kar yağışının etkisiyle ortalık beyaza bürünürken, bazı sürücüler karla kaplanan yoldan çıkmakta güçlük çekti.

İstanbul'da beklenen kar yağışı geldi. Lapa lapa yağan karın etkisiyle Sarıyer de beyaza bürünürken, bazı vatandaşlar sahil kenarında yürüyüş yaparak güzel zaman geçirdi. Bazı sürücüler ise karla kaplanan yolda ilerlemekte zorlandı.

Yetkililerin tüm uyarıları yaptığını söyleyen bir vatandaş, "Bütün uyarılara rağmen hala kabak lastiklerle çıkan sürücüler varsa yapacak bir şey yok. Burası Zekeriyaköy. Yollar açılıyor. Vatandaşlar toplu taşımaya yönelirse daha iyi olur. Herkes çalışıyor. Yılın bu zamanında kar yağması biraz garip ama yapacak bir şey yok" dedi.