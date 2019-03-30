Sarıyer'de lastiği patlayan panelvan minibüs devrildi: 2 yaralı

Sarıyer'de seyir halinde iken lastiğinin patlaması sonucu kamyonete çarparak yola devrilen panelvan minibüs içerisindeki 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik tek şeritten sağlanırken, minibüs içerisinde bulunan seramik banyo malzemeleri yola savruldu.

Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Sökmen yönetimindeki 34 VN 4531 plakalı panelvan minibüsün seyir halinde lastiği patladı. Lastiğin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç aynı yönde seyir halinde olan 34 GP 8208 plakalı kamyonete çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik tek şeride düşürüldü.

Öte yandan panelvan minibüsün içerisinde bulunan seramik banyo malzemeleri kaza sonrası yola savruldu.

Kaza yapan araç, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.