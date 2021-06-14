Sarıyer'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.00'de Sarıyer Bahçeköy - Kemerburgaz Orman Yolu üzerinde bulunan Valide Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.Y. idaresindeki 34 LCG 968 plakalı minibüs Kemerburgaz Orman Yolundan Sarıyer istikametine döneceği esnada Bahçeköy istikametinden gelen ve sürücüsünün öğrenilemeyen 34 FB 8094 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan bir kişi sıkışarak yardım beklerken, sürücünün ise kaçarak kaza mahallinden uzaklaştığı öğrenildi.

Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri bulunduğu yerde sıkışan şahsı çıkardı. Minibüste bulunan iki yaralıda ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle hasar alan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, yola savrulan parçalar temizlik ekipleri tarafından kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.