Sarıyer'de otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 7 yaralı

Sarıyer'de kırmızı ışıkta beklerken bir otomobilin çarptığı araç, kontrolden çıkarak yayaların arasına daldı. Kazada 7 kişi yaralanırken, araçta sıkışan hamile kadın güçlükle kurtarıldı.

Kaza, Maslak Büyükdere Caddesi Levent istikameti yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta bekleyen Deniz K. idaresindeki 34 AY 2635 plakalı otomobile, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 BAH 261 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hareket eden 34 AY 2635 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Ünlü, Veli Bayram ve engelli olduğu öğrenilen Ali Gezici isimli yayaların arasına daldı. 7 kişinin yaralandığı kazanın ardından kırmızı ışıktaki araca çarpan otomobilin sürücüsü kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Kazayı gören vatandaşların bazıları yaralılara yardım etmeye çalışırken, bazıları ise sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri caddede önlem alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise otomobilde sıkışan Deniz Kılıboz ile oğulları Lokman Kılıboz, Muhammed Kılıboz ve hamile olan Gülcan Akarçay isimli yaralı kadını yerinden çıkarmak için çalışma başlattı. Gülcan Akarçay, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı.

Bir süre boyunca tek şeritten devam eden trafik, ekiplerinin araçları yerinden kaldırmasın ardından normale döndü. Polis ekipleri, kazaya sebebiyet verdiği düşünülen ve kaçan sürücüyü aramak için çalışmalara başladı.