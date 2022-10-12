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Sarıyer'de patenli ve bisikletli çiftin tehlikeli yolculuğu kamerada

Sarıyer’de otoyolda patenli kadının önündeki bisikletliye tutunarak yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü.

Sarıyer'de otoyolda patenli kadının önündeki bisikletliye tutunarak yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü. Genç çiftin araçların arasında ölüme meydan okuyan yolculuğu kameraya yansıdı.


Sarıyer Maslak'ta patenli bir kadın, önündeki bisikletli adama tutunarak trafikte ilerledi. Olabileceklere aldırış etmeyen genç çift görenleri de şaşkına çevirdi. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan çiftin yolculuğu TEM yan yoldan devam ederek, Ayazağa'da son buldu. Genç çiftin adeta ölüme meydan okuyan yolculuğu kameraya yansıdı.

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