Sarıyer'de polisin dikkati mıknatıslı uyuşturucu zulasını ortaya çıkardı

İSTANBUL (İHA) – Sarıyer'de şüphe üzerine durdurulan araçtan gelen yoğun koku üzerine inceleme yapan polis ekipleri, direksiyon simidindeki demire mıknatısla tutturulmuş uyuşturucu madde ele geçirdi. Torbacılık yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Zekeriyaköy'de bir araçtan şüphelenerek durdurdu. Araç sürücüsü Tolga S.' aşağıya indirilip hem üzerinde arama yapıldı hem de GBT'si sorgulandı. GBT sorgusunda bir olumsuzluğa rastlamayan polis ekipleri, araç içerisinde arama yapmak istedi. Aracın kapısını açan polis ekipleri, yoğun bir şekilde koku alması üzerine aracı didik didik aradı. İlk olarak bir olumsuzluğa rastlamayan polis ekipleri, aracın gizli bölmeleri olma ihtimali üzerine konsol, çamurluklar ve koltukların iç kısımlarını didik didik aradı.

Uyuşturucuyu mıknatısla direksiyon demirine yapıştırmışlar

Yapılan aramalarda direksiyon simidinin altındaki demir bölümde iki adet siyah küçük çanta olduğu tespit edildi. Ekipler içinde mıknatıs olan çantaları açınca içinde çok sayıda ‘marihuana' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis, Tolga S.'yi torbacılık yaptığını belirleyerek gözaltına aldı. Aracı otoparka çeken polis ekipleri detaylı arama yaptı. Emniyette işlemleri tamamlanan Tolga S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.