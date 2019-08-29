İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıyer'de risk nedeniyle kapatılan okul havadan görüntülendi

Sarıyer’de bulunan Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlkokulu binasının riskli olması nedeniyle tahliye edilmesine karar verildi.

Sarıyer'de bulunan Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlkokulu binasının riskli olması nedeniyle tahliye edilmesine karar verildi. Kapısına kilit vurulan okul havadan görüntülendi.


Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde bulunan Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlkokulunun deprem riski nedeniyle tahliye edilmesine karar verildi. Yeni eğitim yılının başlamasına kısa bir süre kala kapısına kilit vurulan okul havadan görüntülendi. Okulun önüne gelen veliler sabah okulun kapatılmasına tepki göstermişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.