Sarıyer'de sel sonrası harabeye dönen evler havadan görüntülendi

Sarıyer Ayazağa'da yaşanan sel felaketinden geriye kalanlar havadan görüntülendi. Sel mağduru ev sahipleri ilçe belediyesine tepki gösterdi.

İstanbul'da etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde taşan dere 4 evi sular altına bıraktı. 6'sı çocuk 12 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yağışın durmasının ardından sular altında kalan evlerde tahliye çalışmaları gerçekleştirildi. Yıllardır her yağışın ardından aynı sıkıntıyı yaşayan mahalle sakinleri Sarıyer Belediyesinin duruma müdahale etmemesinden yakındı. Sel sonrası harabeye dönen evler ve felaketin geride bıraktıkları havadan görüntülendi.

“Dereyi açmamıza engel oluyorlar”

Sel mağduru İmdat Arslan, “Gece 3 buçukta yataktan kalktık. Evin kapısına su dayanmıştı. Bir şeylerle engellemeye çalıştım. Bir türlü başaramadım. Yaşlı annemi itfaiye çıkardı. Kendim de suya gömülerek çıktım. Hiçbir malzeme kurtaramadım. Derenin önü kapalı. Bir şahsın yeri var. Pislikleri dereye dolduruyor. Önü tamamen kapanıyor. Dereyi açmamıza engel oluyorlar” dedi.

“Sarıyer Belediyesine sesleniyorum; bana bir yardımcı olsun”

Sarıyer Belediyesine seslenen Arslan, “Gereken yerlere gidiyorum. Hiç kimse gelmiyor. 10 senedir uğraşıyorum. Geliyorlar. İki kepçe alıyorlar. Gidiyorlar. Gereken yapılacak diyorlar. Hiç ilgilenmiyorlar. Canlı yayın gelince galiba ilgilenecekler. Akşam 11'de aradım. ‘Dere taşıyor' dedim. Hiç kimse ilgilenmedi. Sabah 5.30'da aradım. Eve su girdi. Hiç kimse gelmedi. Sarıyer Belediyesine sesleniyorum. Bana bir yardımcı olsun. Bir duvar çekilmesini istiyorum. Derenin temizlenip yapılmasını istiyorum. Bu zamana kadar hiçbir şey yapılmadı” diye konuştu.