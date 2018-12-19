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Sarıyer'de sel sularının yıktığı kanal köprüsü havadan görüntülendi

Sarıyer’de yoğun yağış sonrası derenin taşmasıyla kanal köprüsünün bir kısmı yıkıldı.

Sarıyer'de yoğun yağış sonrası derenin taşmasıyla kanal köprüsünün bir kısmı yıkıldı. Yıkılan köprü ise havadan görüntülendi.


İstanbul'da dün geceden beri etkili olan yağış beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Sarıyer Ayazağa'da derenin taşmasıyla yolu su basarken kanal köprüsünün bir bölümü de aşırı yağışlardan yıkıldı. Belediye ekipleri iş makineleriyle yıkılan yeri onarmaya çalışırken, yıkılan bölüm havadan görüntülendi. Görüntülerde yolla beraber köprünün bir kısmının çöktüğü görülürken, belediye ekiplerinin de çalışma yaptığı görülüyor.

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