Sarıyer'de silah imalathanesine baskın kamerada

Baskında deponun silah imalathanesi olduğu ortaya çıkarken, gözaltına altına alınan çete lideri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine Huzur Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde bulunan boş bir depoya gelen baskın düzenledi. Ekipler yaptığı baskında, kapının ardında silah imalathanesi olduğu ortaya çıkarttı. Gizli silah imalathanesinde, sokak çeteleri için silah imalatı yaptığı iddia edilen Haluk P. ve S.G. gözaltına alındı.

Sarıyer polisinden silah imalathanesi baskın

Gizli depoda yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan Haluk P. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalar ve bulunan silahlar ise kameralara yansıdı.